Menino que teve braço reimplantado recebe alta após 38 dias no Rio de Janeiro

Após 38 dias internado no Hospital da Criança em Vila Valqueire, Davi Giovanni Guimarães, de 8 anos, recebeu alta. O menino estava no ônibus que tombou no viaduto de São Cristóvão no mês passado e teve um dos braços arrancados. Os médicos conseguiram realizar o replante do membro com a ajuda de um mototaxista que socorreu Davi e levou seu braço até os profissionais.