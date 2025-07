Menores são apreendidos por promover mutilação de adolescentes e atos violentos na internet

Uma operação policial desmantelou um grupo de adolescentes que manipulava outros jovens a se mutilarem e a atacarem moradores de rua. Até o momento, mais de 400 vítimas foram identificadas. A revelação veio à tona quando uma mãe percebeu mudanças de comportamento em sua filha, como isolamento e uso obsessivo do celular. A polícia cumpriu 22 mandados de busca e internação de oito adolescentes suspeitos de atos violentos na internet. Durante as investigações, foi descoberto que um adolescente brasileiro de 16 anos na França era financiador dos crimes virtuais, oferecendo pagamentos por ataques.



