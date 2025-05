‘Meu coração sangra’, diz mãe de passageiro que morreu no metrô de SP

Lourivaldo Ferreira Silva, de 35 anos, morreu ao ficar preso entre as portas do trem e da plataforma na estação Campo Limpo, em São Paulo . A ViaMobilidade, responsável pela linha 5 Lilás, afirmou que tentou contato com a família e iniciou a instalação de barreiras físicas nas estações em resposta ao incidente. A família, que ainda não recebeu suporte, procura justiça e apoio para lidar com a perda.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!