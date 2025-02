Militar é preso no Rio de Janeiro por gravar jovem incendiando morador em situação de rua

Um militar do exército, que gravou um adolescente incendiando um homem em situação de rua, foi preso no Rio de Janeiro. Felipe dos Santos Guimarães da Silva, de 20 anos, foi detido após a investigação apontar que ele planejou e gravou um ataque cometido por um jovem, que lançou coquetéis molotov contra um homem em situação de rua. O crime foi transmitido ao vivo em uma rede social. A vítima, Ludierley Satyro José, de 46 anos, teve queimaduras graves e foi internada. A motivação para o crime teria sido um desafio dentro do grupo, e o adolescente teria recebido cerca de R$ 2 mil para cometer o ataque.



