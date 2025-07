Ministério da Agricultura investiga se mortes de 122 cavalos têm relação com a ração Nutratta

O Ministério da Agricultura e Pecuária está investigando a morte de pelo menos 122 cavalos em várias regiões do Brasil, após o consumo de ração da marca Nutratta. Os casos começaram a surgir em 26 de maio, com registros em São Paulo , Rio de Janeiro , Alagoas e Minas Gerais. Um levantamento aponta que até 600 cavalos podem ter sido afetados. O Ministério ordenou o recolhimento dos produtos fabricados desde 21 de novembro do ano passado. Tentativas de contato com a Nutratta não foram respondidas até o momento.



