Mistério sobre assassinato de empresário em Guarulhos continua sem respostas

O empresário Rodrigo Ponce foi assassinado em Guarulhos, Grande São Paulo, por dois homens que o abordaram em motos e dispararam contra ele. A motivação do crime ainda é incerta, pois não se sabe se foi premeditado ou uma tentativa de roubo. Rodrigo, dono de uma empresa de transportes e terraplanagem, foi sepultado no último domingo (6). Câmeras de segurança registraram a ação dos suspeitos, que usaram placas clonadas. Rodrigo tinha registro de caçador e atirador desportivo e foi encontrado sem arma ou objetos roubados. A polícia investiga os criminosos envolvidos.



