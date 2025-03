Mistérios da Mente Humana: Caso de morador que matou subsíndico evidencia fragilidade emocional

No quadro Mistérios da Mente Humana, o psiquiatra Isaac Efraim comentou um incidente trágico, em que um morador matou o subsíndico após ser cobrado por um vazamento de água. Efraim analisa que o agressor poderia apresentar uma fragilidade emocional intensa, o que o tornaria incapaz de lidar com críticas ou cobranças. Segundo Efraim, essa personalidade cria uma "armadura" para proteger-se de sentimentos de culpa e vergonha, podendo reagir de forma extremamente violenta quando sente essa "armadura" ameaçada. Ele salienta que a reação do agressor não foi meramente impulsiva, mas parte de um padrão mais profundo de defesa emocional.



