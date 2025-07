Morango do amor é a nova sensação gastronômica no Brasil

O morango do amor é a nova febre culinária no Brasil, replicando o sucesso da maçã do amor. Composto por morangos envolvidos em massa de leite em pó e uma calda de caramelo, o doce não apenas conquistou confeiteiras, mas também se tornou popular nas redes sociais e em memes. Confeiteiras relatam vendas instantâneas, como o caso de uma que vendeu tudo em dois minutos e decidiu incluir o doce em seu cardápio.



