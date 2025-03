Morning Shed: dermatologistas alertam para riscos de dormir com o rosto coberto de produtos

Uma nova tendência nas redes sociais sugere dormir com o rosto coberto por produtos como máscaras e adesivos hidratantes. Conhecida como ‘morning shed’ a prática sugere que quanto mais estranha for a aparência durante o sono, melhor será o resultado ao acordar. No entanto, especialistas alertam sobre os riscos para a qualidade do sono e possíveis efeitos adversos na pele e cabelo.



