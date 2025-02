Marianne Faithfull morreu aos 78 anos em Londres. A cantora e atriz ganhou fama nos anos 60 com um hit escrito por Mick Jagger e Keith Richards, influenciando a música da época. Sua carreira teve altos e baixos, marcada por um período de envolvimento com álcool e drogas, mas ela deu a volta por cima nos anos 70 com o álbum Broken English.