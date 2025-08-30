Morre escritor Luis Fernando Veríssimo, aos 88 anos, em Porto Alegre (RS)

O escritor Luís Fernando Veríssimo morreu aos 88 anos em Porto Alegre, onde estava internado há uma semana devido a complicações de pneumonia. Conhecido por sua mente criativa e inquieta, Veríssimo destacou-se como um dos mais ilustres cronistas do Brasil.

Nascido em Porto Alegre em 1936, ele viveu parte da infância nos Estados Unidos, onde seu pai foi professor e diplomata cultural. Veríssimo iniciou sua carreira literária com o livro "O Popular", em 1973. Ao longo dos anos, lançou mais de 70 obras, vendendo quase seis milhões de exemplares. Sua escrita, marcada por humor refinado e crítica social, conquistou leitores fiéis em todo o Brasil.

Entre seus personagens mais icônicos está o Analista de Bagé, lançado na Feira do Livro de 1981, que se tornou um sucesso de vendas imediato. Veríssimo também era conhecido por sua paixão pelo futebol, especialmente pelo Internacional, clube para o qual escreveu crônicas desde a inauguração do estádio Beira-Rio.

Nos últimos anos, enfrentou problemas de saúde, incluindo Parkinson e um AVC. Ele faleceu vítima de pneumonia no hospital, na cidade onde residia, no bairro Petrópolis, buscando deixar como legado sua vasta obra literária. Seu amigo da família, Alciche Ewish, destacou a timidez do escritor: "Eu sou assim mesmo, eu não falo, tu fala por escrito." Sua esposa, Lúcia Helena, e seus três filhos permanecem, enquanto sua obra continua a inspirar futuras gerações.

