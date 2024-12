Morreu em Lages (SC) a ex-mulher do homem que tentou atacar o prédio do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília, em novembro. Daiane Dias colocou fogo na casa onde Francisco Wanderlei Luiz Morava, em Rio do Sul (SC). Ela estava dentro do imóvel. Francisco morreu logo após jogar artefatos na Praça dos Três Poderes, em 13 de novembro.