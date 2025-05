Morte de jovem destaca riscos do pré-treino; polícia investiga o caso

A morte de Maiara dos Santos, 24, no interior de São Paulo , levantou preocupações sobre suplementos pré-treino. Com problemas cardíacos, ela usou o produto antes da academia. Médicos alertam que esses produtos podem ser perigosos para pessoas com condições cardíacas devido a substâncias estimulantes que afetam a frequência cardíaca e pressão arterial. Avaliações periódicas são essenciais para todos os praticantes de esportes.



