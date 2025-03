Motoboy sofre grave acidente ao fugir de assaltantes na Grande São Paulo

Uma tentativa de assalto em Itapevi, na Grande São Paulo, resultou em um grave acidente de trânsito. O motoboy Gabriel Mendes Neto foi perseguido por criminosos que tentaram roubá-lo. Ao dar um chute em sua moto, os assaltantes o fizeram perder o equilíbrio, colidindo com um carro. Ele está internado em estado gravíssimo, com lesões na coluna e um pulmão perfurado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!