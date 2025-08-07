Motociclista salva idoso de correnteza em Santos; veja vídeo
O idoso teve apenas um ferimento leve na mão após se desequilibrar no calçadão alagado
Um idoso foi arrastado pela correnteza em Santos (SP) durante um forte temporal. Ele foi resgatado por Fábio, um motociclista que passava pelo local. O vídeo mostra o canal quase transbordando e o idoso pendurado em uma tubulação. Outros dois homens ajudaram no resgate. O idoso teve apenas um ferimento leve na mão após se desequilibrar no calçadão alagado. A chuva acumulou 120 milímetros em seis horas e causou transtornos na cidade e região.
