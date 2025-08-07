Motociclista salva idoso de correnteza em Santos; veja vídeo

Um idoso foi arrastado pela correnteza em Santos (SP) durante um forte temporal. Ele foi resgatado por Fábio, um motociclista que passava pelo local. O vídeo mostra o canal quase transbordando e o idoso pendurado em uma tubulação. Outros dois homens ajudaram no resgate. O idoso teve apenas um ferimento leve na mão após se desequilibrar no calçadão alagado. A chuva acumulou 120 milímetros em seis horas e causou transtornos na cidade e região.



