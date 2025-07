Motorista com sinais de embriaguez tenta fugir de acidente e arrasta mulher no capô do carro

Um motorista com sinais de embriaguez causou um incidente em uma rodovia de Itu (SP). Após colidir com o carro de uma mulher, ele tentou fugir enquanto ela se posicionava na frente do veículo. A mulher ficou sobre o capô por quase 4 km, pedindo socorro e gritando para a polícia. Um outro condutor registrou a cena com o celular. O motorista acelerou novamente após parar e acabou se envolvendo em um acidente que resultou no capotamento do carro.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!