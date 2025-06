Motorista corta trânsito para chegar a hospital com bebê engasgado em Macaé (RJ)

Um motorista particular salvou a vida de uma bebê que estava engasgando em Macaé, no interior do Rio de Janeiro . Ele encontrou a mãe da criança pedindo ajuda enquanto dirigia para o trabalho. A bebê, de apenas um mês, sofria uma crise de bronquiolite. "Aquela situação toda me comoveu muito", relatou o motorista, que abriu caminho rapidamente pelas ruas, com a ajuda de motociclistas que pararam o trânsito. No hospital, o alívio: a criança foi atendida e liberada no mesmo dia.



