Motorista de aplicativo é esfaqueado durante tentativa de roubo

Um motorista de aplicativo em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo , foi esfaqueado por um falso cliente. O criminoso, que usou um celular roubado para solicitar a corrida, foi preso em flagrante. O motorista sofreu ferimentos no braço e na barriga, mas não corre risco de morte. A Secretaria de Segurança Pública registrou o caso como tentativa de roubo. A plataforma de transporte lamentou a violência contra motoristas e destacou as medidas de segurança oferecidas pela empresa.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!