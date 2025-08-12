Logo R7.com
Fala Brasil

Motorista de aplicativo é esfaqueado durante tentativa de roubo

O criminoso, que usou um celular roubado para solicitar a corrida, foi preso em flagrante

Fala Brasil|Do R7

Um motorista de aplicativo em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, foi esfaqueado por um falso cliente. O criminoso, que usou um celular roubado para solicitar a corrida, foi preso em flagrante. O motorista sofreu ferimentos no braço e na barriga, mas não corre risco de morte. A Secretaria de Segurança Pública registrou o caso como tentativa de roubo. A plataforma de transporte lamentou a violência contra motoristas e destacou as medidas de segurança oferecidas pela empresa.

  • Agressão
  • Roubo
  • São Paulo (Cidade)
  • Violência

