Motorista de aplicativo e passageiros são assaltados durante corrida no Rio de Janeiro

Um motorista de aplicativo e seus passageiros foram alvo de um roubo por três assaltantes em duas motos durante uma corrida no Rio de Janeiro. A ação foi registrada pela câmera no interior do carro. As vítimas foram obrigadas a entregar os celulares e suas senhas. Após o roubo, um dos criminosos assumiu a direção do veículo. A câmera também capturou uma conversa entre os assaltantes durante a fuga, na qual discutiam descartar alguns dos celulares. A polícia militar foi acionada, mas os suspeitos ainda não foram encontrados.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!