Motorista de aplicativo é salvo de sequestro por rastreador oculto no carro

Um motorista de aplicativo foi resgatado após ser sequestrado por falsos passageiros. Sua esposa, que havia instalado secretamente um rastreador no carro, notou algo suspeito pelo aplicativo e acionou a polícia. Ele foi mantido refém por quase quatro horas. Durante a perseguição, os criminosos colidiram com outro veículo, que pegou fogo, ferindo levemente a motorista. Todos os três suspeitos foram presos e vão responder por sequestro e extorsão.



