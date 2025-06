Motorista de aplicativo reage a tentativa de sequestro em bairro nobre de São Paulo

Uma motorista de aplicativo foi atacada por um homem armado enquanto preparava o carro para uma corrida em um bairro nobre de São Paulo. Câmeras de segurança registraram o momento em que o suspeito se aproveita da distração da vítima e tenta empurrá-la para dentro do veículo. A mulher reagiu, conseguiu escapar e acionou a polícia. O criminoso fugiu com o carro, que foi abandonado poucos quarteirões depois. No interior do veículo, os investigadores encontraram um celular que seria do suspeito. As imagens e o aparelho estão sendo usados para ajudar na identificação do autor da tentativa de sequestro.



