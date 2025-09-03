Motorista de micro-ônibus passa mal e invade casa no interior paulista
Apesar da gravidade dos danos materiais, não houve feridos graves
Um micro-ônibus perdeu o controle e colidiu com uma casa em Nova Odessa, interior de São Paulo. O incidente ocorreu quando o motorista passou mal e desmaiou antes do impacto. Câmeras de segurança registraram o veículo atingindo um carro estacionado e passando por um caminhão antes de invadir a garagem da residência.
O acidente causou danos significativos: o portão foi destruído e as paredes da entrada ficaram comprometidas. Apesar da gravidade dos danos materiais, não houve feridos graves entre os envolvidos ou moradores.
O motorista foi levado ao hospital para atendimento médico, e seu estado não é considerado grave.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas