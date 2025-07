Motorista é flagrado transportando árvore dentro de carro em Jaboatão dos Guararapes (PE)

Um motorista foi flagrado transportando uma árvore de grande porte dentro de um carro em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. A árvore atravessou o veículo, e as folhas quase atingiram motociclistas e pedestres nas ruas. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, transportar objetos soltos no interior do veículo é uma infração grave que compromete a visibilidade do motorista e pode colocar outras pessoas em risco.



