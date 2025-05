Motorista é jogado para fora do carro em tentativa de assalto em São Paulo

No bairro da Saúde, zona sul de São Paulo , um motorista foi violentamente retirado de seu carro durante uma tentativa de assalto. O crime ocorreu quando dois criminosos armados abordaram o motorista enquanto ele estava estacionado. Uma testemunha conseguiu registrar a ação, e as câmeras de segurança dos condomínios locais vão ajudar a Polícia Civil na identificação dos suspeitos. Após a tentativa frustrada de roubo, os assaltantes abandonaram o veículo e fugiram em direção a uma estação de trem próxima.



