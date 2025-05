Motorista envolvido em acidente de trânsito recebe ameaças e tem carro vandalizado

João Vitor Silva, motorista envolvido em um acidente em Vitória (ES) que resultou na morte de um motociclista, afirma estar recebendo ameaças. Após o incidente, seu carro, utilizado para trabalho, foi vandalizado por moradores. Ele relatou que permaneceu no local até a chegada da Polícia de Trânsito e realizou o teste do bafômetro, que deu negativo, reafirmando que não teve intenção de matar. Agora, busca imagens de câmeras para comprovar sua inocência.



