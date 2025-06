Motorista furioso destrói carro após confusão no trânsito em São Paulo

Em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, um motorista destruiu um carro após uma discussão de trânsito. Furioso,Gabriel da Silva Faria destruiu o parabrisa e quebrou o retrovisor de um outro carro. A confusão iniciou após uma colisão de retrovisor. Testemunhas alegaram que a vítima tentou pagar o dano via Pix, mas não conseguiu. Gabriel voltou para seu carro e fugiu do local após o crime.



