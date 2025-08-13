Logo R7.com
Motorista toma arma e atira em suspeito durante assalto; veja vídeo

Uma testemunha registrou o momento em que o motorista dispara contra o suspeito após uma tentativa de fuga

Fala Brasil|Do R7

Um motorista em São Paulo reagiu a um assalto ao tomar a arma de um criminoso que estava de moto. Uma testemunha registrou o momento em que o motorista dispara contra o suspeito após uma tentativa de fuga. O assaltante foi atingido por dois tiros antes de abandonar a moto e fugir a pé. O motorista ainda atirou outras vezes. A polícia informou que o suspeito morreu horas depois no hospital da zona sul.

