Motorista toma arma e atira em suspeito durante assalto; veja vídeo

Um motorista em São Paulo reagiu a um assalto ao tomar a arma de um criminoso que estava de moto. Uma testemunha registrou o momento em que o motorista dispara contra o suspeito após uma tentativa de fuga. O assaltante foi atingido por dois tiros antes de abandonar a moto e fugir a pé. O motorista ainda atirou outras vezes. A polícia informou que o suspeito morreu horas depois no hospital da zona sul.



