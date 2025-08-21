MP solicita bloqueio de bens de Hytalo Santos e Israel Vicente

O Ministério Público do Trabalho da Paraíba solicitou o bloqueio de R$ 20 milhões em bens do influenciador Hytalo Santos e seu companheiro Israel Vicente. O bloqueio inclui cinco carros de luxo e empresas. Ambos permanecem no CDP de Pinheiros sob suspeitas relacionadas a exploração sexual, trabalho infantil e tráfico humano. A defesa tenta habeas corpus que foi negado.



