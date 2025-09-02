Mulher baleada em acerto de contas no Rio morre após duas semanas

Bianca Vilaça morreu após ficar internada por quase duas semanas em estado gravíssimo. Ela foi vítima de um ataque que resultou em 13 disparos devido a uma dívida com um agiota no Rio de Janeiro . As investigações indicam que os tiros foram ordenados pelo credor da dívida.

O caso ocorreu durante um acerto de contas e levou à prisão de um suspeito dois dias após o crime. A polícia continua as buscas para identificar e capturar os autores dos disparos e outros envolvidos na ação criminosa.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!