Mulher confunde pedais de carro e mata marido atropelado em BH
Imagens de câmeras de segurança serão analisadas para verificar possíveis problemas mecânicos
Um homem de 52 anos morreu após ser atropelado pela própria esposa na região metropolitana de Belo Horizonte (MG). A mulher informou que confundiu os pedais do carro e acelerou ao invés de frear. Ela perdeu o controle do veículo ainda na garagem, atingindo o portão e seu marido. O Samu constatou a morte no local. Segundo a polícia, a motorista relatou que o carro apresentava um alerta no painel, e imagens de câmeras de segurança serão analisadas para verificar possíveis problemas mecânicos.
