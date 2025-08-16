Mulher confunde pedais de carro e mata marido atropelado em BH

Um homem de 52 anos morreu após ser atropelado pela própria esposa na região metropolitana de Belo Horizonte (MG). A mulher informou que confundiu os pedais do carro e acelerou ao invés de frear. Ela perdeu o controle do veículo ainda na garagem, atingindo o portão e seu marido. O Samu constatou a morte no local. Segundo a polícia, a motorista relatou que o carro apresentava um alerta no painel, e imagens de câmeras de segurança serão analisadas para verificar possíveis problemas mecânicos.



