Mulher destrói loja de conveniência após perder eleição para síndica de condomínio

Após perder a eleição para síndica de um condomínio em Manaus (AM), uma mulher invadiu a loja de conveniência do prédio para se vingar. As câmeras de segurança capturaram o momento em que, descontrolada, ela derruba prateleiras e produtos. Um funcionário também relatou que a mulher proferiu ofensas racistas. Apesar da chegada da polícia militar, ela se recusou a sair do apartamento. A administração do condomínio estuda medidas judiciais contra ela.



