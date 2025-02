Mulher é atingida por bala perdida em operação policial no Rio de Janeiro

Uma mulher de 50 anos foi atingida por uma bala perdida durante uma operação policial em uma comunidade no Rio de Janeiro, na manhã desta sexta (21). Moradores gravaram com o celular o momento em que policiais trocaram tiros com traficantes. A mulher foi levada para um hospital e se encontra em estado de saúde estável.



