Mulher é cercada na porta de casa e tem bolsa levada em São Paulo

Uma moradora de São Paulo foi alvo de um assalto em frente de sua casa. Os criminosos, em três motos, agiram em grupo para roubar a bolsa da vítima. Apesar de tentar abrir o portão para escapar, a mulher teve sua bolsa arrancada após uma breve reação. A Polícia Militar analisa as imagens de segurança para identificar as placas das motos e os envolvidos.



