Mulher é detida suspeita de tentar raptar criança em shopping de Maceió

Uma mulher foi detida após tentar raptar uma criança no colo da mãe em um shopping de Maceió (AL). Imagens mostram policiais detendo a suspeita, que segundo familiares, apresentava comportamentos estranhos. O delegado informou que a mulher sofre de esquizofrenia e está sendo investigada por perseguição, com agravante por envolver menor de idade. A família planeja seguir com a denúncia, ressaltando que a suspeita já teria tentado outras ações em Maceió.



