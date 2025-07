Mulher é esfaqueada dentro de aeroporto de Brasília; suspeito foi preso em flagrante

Uma mulher sobreviveu a uma tentativa de feminicídio no aeroporto de Brasília . O suspeito, Alessandro Espanhol, 42 anos, foi preso após atacá-la com sete facadas e tentar fugir em um táxi, armado com duas facas. Alessandro tem um histórico criminal desde 2019, com passagens por ameaça e violência doméstica. Preso em flagrante, ele passará por audiência de custódia.



