Mulher é espancada pelo marido dentro de elevador no DF

Em menos de duas semanas, um caso de agressão a uma mulher dentro de um elevador foi registrado no Brasil. A vítima de 34 anos foi agredida pelo empresário Kleber Lúcio Borges no Distrito Federal. Ele foi preso após o incidente que resultou em várias fraturas na mulher. Em Natal, o ex-jogador Igor Pereira Cabral também se tornou réu por agredir sua namorada. Uma operação policial prendeu quase 400 homens acusados de violência contra mulheres.



