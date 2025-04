Mulher é presa suspeita de encomendar morte de marido para receber seguro de vida

Michelle Aparecida Nunes é suspeita de planejar a morte do marido, Paulo Eduardo Miranda Minutti, para obter o seguro de vida. Em maio do ano passado, Paulo foi morto a tiros enquanto ia para o trabalho, num crime disfarçado como latrocínio. A polícia prendeu Michelle e seu amante, Diego Fernandes dos Santos, que teriam pago R$ 45 mil a executores ainda não identificados.



