Mulher é sequestrada em bairro nobre de São Paulo; veja vídeo

Uma mulher de 48 anos foi sequestrada no bairro dos Jardins em São Paulo enquanto caminhava sozinha. Ela foi abordada por dois assaltantes ao entrar no carro. Os criminosos tentaram realizar transferências via Pix com o celular dela, mas não tiveram sucesso e desistiram do roubo. Eles dirigiram até a cidade de Taboão da Serra e libertaram a vítima. A ocorrência foi registrada em uma delegacia e os suspeitos ainda não foram presos.



