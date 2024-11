Mulher mais alta encontra a mais baixa do mundo em Londres

A mulher mais alta do mundo, Rumeysa Gehazi, com 2 metros e 15 centímetros de altura, e a mulher mais baixa do mundo, Giyot Yange, com 62,8 centímetros de altura, se reuniram em Londres para comemorar o dia dos recordes mundiais. As duas tomaram chá juntas para celebrar as diferenças e igualdades entre as pessoas. Ambas são reconhecidas no livro dos recordes.