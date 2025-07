Mulher morre ao cair durante rapel na Pedra do Elefante, em Minas Gerais

A educadora e servidora pública da Secretaria do Meio Ambiente de Cordeirópolis (SP) Daiane Marques, de 36 anos, morreu enquanto praticava rapel na região da Pedra do Elefante, em Minas Gerais. Ela era experiente em escaladas. Testemunhas relataram que Daiane perdeu o controle do equipamento durante a descida e caiu de uma altura superior a 90 metros. O grupo concluiu a descida e encontrou Daiane já sem vida. A causa exata do acidente permanece indefinida.



