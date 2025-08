Mulher que levou 60 socos do namorado passa por cirurgia de nove horas para reconstruir rosto

Juliana Soares foi brutalmente agredida pelo ex-namorado dentro de um elevador em Natal, no Rio Grande do Norte, e levou mais de 60 socos. A agressão resultou em uma cirurgia de reconstrução facial de 9 horas, conduzida por uma equipe multidisciplinar, composta por cirurgiões-dentistas, traumatologistas e enfermeiros. Segundo a amiga de Juliana, a cirurgia foi bem-sucedida, mas a jovem está traumatizada e com dificuldades de comunicação devido ao procedimento.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!