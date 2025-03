Mulher que teve cabelo sugado por ralo de piscina relata momentos de terror: ‘Pensei que ia morrer’

Flaviane, de 33 anos, quase perdeu a vida quando o cabelo dela foi sugado pelo ralo de uma piscina. Ao se inclinar para trás, acabou presa e seu marido a resgatou, chamando o Samu. Ela perdeu 40% dos fios e sofreu graves lesões na cervical. O Corpo de Bombeiros alerta para a necessidade de verificar as condições de piscinas e conhecer a localização de dispositivos de segurança antes do uso, especialmente em locais desconhecidos.



