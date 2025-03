Mulher reage a assalto e coloca pimenta na boca de criminoso em Teresina (PI)

Uma comerciante reagiu a uma tentativa de assalto e entrou em luta corporal com criminoso que invadiu bar de Teresina (PI) para roubar o dinheiro do caixa. Após imobilizar o criminoso, ela contou com a ajuda de outra mulher e colocou pimenta na boca do homem, que acabou preso.



