Mulher relata momentos de terror ao ser sequestrada em estacionamento de pet shop

Novos áudios revelam detalhes do sequestro de uma mulher em São Paulo. A vítima, que estava com um carro blindado e dentro de um estacionamento, foi levada por homens encapuzados, ameaçada de morte e forçada a fazer transferências bancárias. O caso mostrou os riscos de locais que parecem seguros, mas podem ser alvo fácil para criminosos.



