Mulher se agarra em árvore durante enchente no Missouri, EUA

Bombeiros no Missouri, nos EUA, realizaram o resgate de uma mulher que se agarrava a uma árvore durante uma enchente. Ela ficou presa devido à forte correnteza de um rio e foi alcançada por meio de um bote. Após o resgate, recebeu atendimento médico e está bem. No Kansas, o Serviço Nacional de Meteorologia emitiu um alerta para novas enchentes na região metropolitana; as cheias deste ano são as mais severas em 32 anos.



