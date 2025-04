Mulheres Positivas: Designer de unhas recebe conselhos para abrir rede de franquias

A designer de unhas Raísa Kayo é proprietária de um estúdio especializado em São Paulo . Ela aprendeu técnicas inovadoras no Japão e, com isso, consolidou uma clientela fiel. Agora, Raísa planeja expandir seu negócio através de uma rede de franquias. Apesar dos desafios, incluindo a dificuldade em encontrar produtos de qualidade e a relutância em delegar tarefas, ela está determinada.Mbr>

Raísa contará com a orientação de Marina Groke, fundadora de uma das maiores redes de esmalterias do mundo. Este aconselhamento visa ajudá-la a estruturar a expansão de seu estúdio enquanto mantém a qualidade do serviço. Raísa busca superar barreiras práticas e promover um impacto positivo na vida das pessoas por meio do cuidado estético.



