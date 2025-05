Mulheres Positivas: Empreendedora do ramo de calçados artesanais recebe dicas para expandir negócio

Depois de enfrentar dificuldades financeiras durante a pandemia, Luciana, ex-vendedora de calçados e hoje dona da própria marca em Belo Horizonte, Minas Gerais, busca impulsionar seu negócio no ambiente digital. Acostumada a vender em feiras de artesanato, ela tem como maior desafio as vendas online. No quadro Mulheres Positivas, Luciana participou de um encontro com Gabi e Carla Silvarolli, especialistas no setor, que deram orientações sobre engajamento nas redes e fidelização de clientes.



