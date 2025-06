Mulheres Positivas: Empresária dá dicas para dentista expandir seu atendimento

A dentista Priscila Farripas, com 20 anos de experiência em prótese para reabilitação oral, busca crescer oferecendo atendimento personalizado. Enfrentando desafios para expandir, ela recebe apoio da empresária Fabi Saad, que conecta profissionais a empreendedoras de sucesso. Priscila, inspirada a seguir na odontologia desde jovem, aposta na qualidade para conquistar novos pacientes e recebeu orientações da empresária do setor de higiene bucal Carla Sarni.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!