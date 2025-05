Mulheres Positivas: Especialista em cílios recebe dicas para impulsionar o negócio

Anna Kamradt é uma jovem microempreendedora de 25 anos que decidiu transformar a paixão pela beleza em um projeto de vida. Movida pelo desejo de elevar a autoestima das pessoas, Anna fundou sua própria clínica especializada em estética facial, onde oferece muito mais do que serviços: ela entrega cuidado, acolhimento e experiências. Mesmo com recursos limitados, investe constantemente tempo e dinheiro para aprimorar seu trabalho. Especialista em cílios, Anna quer conquistar seu espaço nesse mercado. Para ajudá-la nessa jornada, Fabi Saad promoveu um encontro com Thaís Giraldelli, empreendedora de sucesso na área. Thaís compartilhou dicas valiosas que podem impulsionar o negócio de Anna. Veja!



