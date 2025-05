Museu da Cidade de Manaus oferece viagem sensorial pela história

No centro histórico de Manaus, o Museu da Cidade convida o público a explorar séculos de história por meio de exposições sensoriais e objetos encontrados sob o próprio edifício. O espaço resgata tradições locais, como a língua de pirarucu usada para ralar guaraná, e abriga relíquias arqueológicas que ajudam a contar a trajetória da capital do Amazonas.



